Максим Артамонов Бывшего председателя пермского «Мемориала» объявили в федеральный розыск Это произошло на фоне уголовного дела о контрабанде культурных ценностей Поделиться Твитнуть

Экс-председателя «Пермского Мемориала» (не является иностранным агентом, но связан с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; организация ликвидирована по решению Минюста) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом) объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация опубликована в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. На это первым обратило внимание издание Properm.ru. В связи с чем Латыпова объявили в розыск, в издании не сообщается.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», общественника разыскивают в связи с уголовным делом, которое было возбуждено по факту покушения на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала».

Напомним, в конце июня Минюст РФ внёс Латыпова в список лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

На сегодняшний день Роберт Латыпов является фигурантом уголовного дела о контрабанде культурных ценностей, в рамках которого был задержан председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов, а также прошла серия обысков у гражданских активистов Перми.

После следственных действий Роберт Латыпов в беседе с «Новым компаньоном» не стал отрицать, что неприятности у общественников начались после того, как волонтёр отправил в Москву несколько коробок с архивными документами «Мемориала». Сам Латыпов с лета 2022 года находится за пределами России.

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