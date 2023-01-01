Максим Артамонов В Перми суд рассмотрит жалобу адвоката иноагента Роберта Латыпова Защитник оспаривает возбуждение уголовного дела о покушении на контрабанду культурных ценностей Поделиться Твитнуть

Глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов

Архив ИД «Компаньон»

В Ленинском районном суде Перми рассмотрят жалобу адвоката Инны Журавлёвой, которая представляет интересы экс-председателя «Пермского Мемориала» (организация не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Журавлёва рассказала «Новому компаньону», что требует признать незаконным постановление следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной о возбуждении уголовного дела в отношении её подзащитного.

Первое заседание должно было состояться 12 декабря, однако в связи с неявкой следователя его перенесли на 15 декабря.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено 11 мая 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Он проходит по делу пока в качестве подозреваемого.

Как следует из жалобы адвоката, следствие считает, что экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал». Сначала документы были оценены в 380 тыс. руб. По новой экспертизе ущерб составил 530 тыс. руб.

По мнению следователя, данные, указывающие на признаки преступления, совершённого Латыповым, содержатся в заключениях специалиста Эльвиры Амерхановой, которой поручили сделать комплексную историко-культурологическую, стоимостную судебную экспертизу (она была выполнена 11 мая) и историко-культурологический экспертизы от 28 марта.

Адвокат считает, что оба документа составлены с нарушениями, следовательно, не могут являться основанием для возбуждения уголовного дела.

Напомним, в начале сентября Роберта Латыпова объявили в федеральный розыск. Ранее, в конце июня, минюст РФ внёс Латыпова в список лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов. С лета 2022 года общественный активист находится за пределами России.

В рамках уголовного дела был задержан председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов, а также прошла серия обысков у гражданских активистов Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.