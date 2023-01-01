Максим Артамонов В Перми суд продлил Александру Чернышову содержание в СИЗО до 10 марта По делу состоялась новая экспертиза Поделиться Твитнуть

Сегодня Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания в СИЗО пермскому историку, экс-председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Заседание началось в 10:30. Представители ФСБ, которые расследуют уголовное дело, заявили ходатайство о продлении Чернышову срока ареста. Процесс проходил за закрытыми дверьми. В суде уточнили, что процесс был «частично закрытым», и журналистов пустили лишь на оглашение решения суда. Суд принял решение продлить срок содержание Чернышова в СИЗО до 10 марта. Предыдущий срок истекал 10 декабря.

Александру Чернышову инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ — Покушение на контрабанду культурных ценностей. В Управлении ФСБ по региону утверждают, что он планировал вывести за пределы России архив Пермского «Мемориала» (не является иностранным агентом, однако этот статус есть у родственной организации — Международного «Мемориала»). Этот архив, по мнению ведомства, представляет культурную и историческую ценность.

Ранее в ходатайстве о назначении меры пресечения представители ФСБ указали, что эксперты оценили стоимость архива в сумму около 380 тыс. рублей. По данным источника «Нового компаньона», с тех пор по делу была проведена новая экспертиза, в ходе которой заведующая кафедрой документоведении и права в педагогическом университета Екатеринбурга Мария Ларионова оценила коллекцию уже в 530 тыс. руб.

Ранее, 13 июля, Пермский краевой суд отклонил жалобу на постановление Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей для Чернышова до 10 октября. А в октябре ему вновь продлили срок содержания под стражей.

Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения на домашний арест. Однако судья «не усмотрела оснований», потому что обвиняемому инкриминируется «покушение на совершение тяжкого преступления». В качестве обоснования своей позиции судья также сослалась на то, что у Чернышова был загранпаспорт, и он может покинуть территорию РФ.

Александр Чернышов находится в СИЗО с 20 мая. Его задержали в начале мая в московском аэропорту Шереметьево, обвинив в хулиганстве. По решению суда ему было назначено 15 суток административного ареста в московском спецприёмнике, затем Чернышова этапировали в Пермь и возбудили уголовное дело.

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