Максим Артамонов В Перми Александру Чернышову продлили арест до 10 октября Он находится в СИЗО с 20 мая Поделиться Твитнуть

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов / фото: poslednyadres.ru

Сегодня, 6 июля, Ленинский суд Перми продлил срок содержания под стражей бывшему председателю «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Его оставили в СИЗО до 10 октября. Об этом сообщает Properm.ru.

Дело ведёт судья Марина Насибуллина. Она поддержала ходатайство, поступившее от следователя ФСБ, и срок содержания Чернышова под стражей был продлён ещё на три месяца.

Сторона защиты намерена обжаловать это решение.

Напомним, Александр Чернышов был арестован на 15 суток 5 мая по решению Химкинского суда Москвы. Чернышова задержали утром в московском аэропорту Шереметьево — он был снят с рейса. Ему вменили мелкое хулиганство. После административного ареста его должны были освободить, однако вместо этого мужчину доставили в Пермь, и с 20 мая он находится в СИЗО по делу о «покушении на вывоз культурных ценностей». Он полностью признал свою вину.

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