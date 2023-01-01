Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Переезд коллекции Пермской галереи во временное хранилище завершён
Перевезено 31 646 экспонатов
В пятницу, 1 декабря, завершился процесс переезда коллекции Пермской художественной галереи во временное фондохранилище по ул. Окулова, 75. Как сообщает галерея в своих социальных сетях, перевезено 31 646 экспонатов. Переезд занял два месяца работы 33 музейных сотрудников, которые контролировали процесс упаковки и транспортировки (хранителей галереи, реставраторов, специалистов по учёту музейных предметов), а также сотрудников компании «Тот-Арт», осуществляющей переезд коллекции.
Юлия Тавризян,
директор Пермской художественной галереи:
– Сегодня завершился
очень важный этап в жизни галереи. Мы полностью освободили Спасо-Преображенский
собор для его следующей жизни, и сами тоже начинаем новый период нашей истории.
Это были очень сложные два месяца, прямо-таки героические. Часть экспонатов уже
находилась во временных фондах, но сейчас мы перевозили самые важные и сложные
экспонаты из основной экспозиции – большую живопись, хрупкое стекло, фарфор,
гипсовую скульптуру, сложные по конфигурации произведения
декоративно-прикладного искусства, тяжёлые скульптурные произведения,
транспортировка которых потребовала специальной техники. Все работали на
пределе сил, почти в круглосуточном режиме. Большое спасибо всем коллегам за
трудолюбие и ответственность. Мы начинаем готовиться к следующему переезду – в
новое здание, которое будет завершено в следующем году.
Как рассказала
ранее Юлия Тавризян «Новому компаньону», выставочная жизнь галереи на этом не
прекращается: подготовлены совместные выставочные проекты с Екатеринбургом, Санкт-Петербургом,
Архангельском и Третьяковской
галереей. На протяжении декабря в опустевшем здании Спасо-Преображенского
собора будут проходить
ночные экскурсии.
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