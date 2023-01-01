Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея открывает «посольство» в Екатеринбурге Произведения искусства из пермской коллекции будут гостить в Екатеринбургском музее изобразительных искусств Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян подписали соглашение о сотрудничестве музеев на 2024 год. Об этом Пермская галерея рассказывает на своих страничках в социальных сетях.

В подписанном документе официально закреплены обязательство о проекте, о котором директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказывала в интервью «Новому компаньону»: «Мы надеемся, что всё срастётся и мы откроем в Музее изобразительного искусства в Екатеринбурге «Пермское посольство»: часть наших предметов будет экспонироваться в постоянных экспозициях русского и западноевропейского искусства вместе с вещами из екатеринбургской коллекции».

Проект «Пермское посольство» предполагает, что в постоянные экспозиции западноевропейского и русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств на целый год будут внедрены живописные произведения из собрания Пермской художественной галереи.

В результате необычной межмузейной коллаборации возникнут содержательно новые экспозиции западноевропейского (в центре «Эрмитаж-Урал») и русского (в главном здании ЕМИИ) искусства, представляющие в течение 2024 года лучшие произведения из двух крупнейших региональных музейных собраний.

В 2023 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская государственная художественная галерея уже обменивались своими титульными коллекциями в рамках празднования 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга: летом 2023 года в Екатеринбурге демонстрировалась выставка «Спасённые боги», впервые представившая екатеринбуржцам знаменитую пермскую деревянную скульптуру из фондов ПГХГ, а осенью в Перми было показано каслинское художественное литьё из собрания ЕМИИ на выставке «Чугун. Уральская классика». Этой выставкой Пермская галерея завершила свою работу для зрителей в здании Спасо-Преображенского собора.

Кроме «Пермского посольства», Пермская галерея на протяжении переходного периода между отъездом из Спасо-Преображенского собора и вселением в новое здание планирует участие в больших выставочных проектах в Ханты-Мансийске и Архангельске и в двух выставках в Третьяковской галерее в Мосвке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.