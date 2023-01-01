Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская художественная галерея открывает «посольство» в Екатеринбурге
Произведения искусства из пермской коллекции будут гостить в Екатеринбургском музее изобразительных искусств
В Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян подписали соглашение о сотрудничестве музеев на 2024 год. Об этом Пермская галерея рассказывает на своих страничках в социальных сетях.
В подписанном документе официально закреплены обязательство о проекте, о котором директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказывала в интервью «Новому компаньону»: «Мы надеемся, что всё срастётся и мы откроем в Музее изобразительного искусства в Екатеринбурге «Пермское посольство»: часть наших предметов будет экспонироваться в постоянных экспозициях русского и западноевропейского искусства вместе с вещами из екатеринбургской коллекции».
Проект «Пермское посольство» предполагает, что в постоянные экспозиции западноевропейского и русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств на целый год будут внедрены живописные произведения из собрания Пермской художественной галереи.
В результате необычной межмузейной коллаборации возникнут
содержательно новые экспозиции западноевропейского (в центре «Эрмитаж-Урал») и
русского (в главном здании ЕМИИ) искусства, представляющие в течение 2024 года
лучшие произведения из двух крупнейших региональных музейных собраний.
В 2023 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств
и Пермская государственная художественная галерея уже обменивались своими
титульными коллекциями в рамках празднования 300-летних юбилеев основания Перми
и Екатеринбурга: летом 2023 года в Екатеринбурге демонстрировалась выставка
«Спасённые боги», впервые представившая екатеринбуржцам знаменитую пермскую
деревянную скульптуру из фондов ПГХГ, а осенью в Перми было показано каслинское
художественное литьё из собрания ЕМИИ на выставке «Чугун. Уральская классика».
Этой выставкой Пермская галерея завершила свою работу для зрителей в здании
Спасо-Преображенского собора.
Кроме «Пермского посольства», Пермская галерея на протяжении
переходного периода между отъездом из Спасо-Преображенского собора и вселением
в новое здание планирует участие в больших выставочных проектах в
Ханты-Мансийске и Архангельске и в двух выставках в Третьяковской галерее в
Мосвке.
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