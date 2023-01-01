Максим Артамонов В декабре Пермская галерея организует экскурсии по старому зданию Все билеты на месяц были раскуплены за два часа, но руководство учреждения организует дополнительные экскурсии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская художественная галерея до конца года проведёт ряд экскурсий в старом здании Спасо-Преображенского собора под названием «Вспомнить всё». Информация об этом опубликована в группе галереи ВКонтакте.

Посетителям покажут бывшие служебные помещения учреждения, запасники и фонды. Экскурсоводы расскажут об истории собора и музея, о сотрудниках галереи, о том, как менялось здание, где располагались квартиры музейщиков и где был буфет для посетителей.

Также пермяки и гости города смогут увидеть старые фотографии галереи разных лет. Некоторые артефакты, которые сохранились, несмотря на перестройку собора, можно будет потрогать руками.

Продолжительность одной экскурсии составляет 1 час, а количество участников в группе — 10 чел. При этом группа собирается за 10 минут до начала экскурсии на первом этаже. Билеты можно купить только на сайте галереи. Расписание экскурсий можно посмотреть на официальной странице галереи ВКонтакте. Стоимость билета 1 тыс. руб, для льготников (пенсионеры, студенты, школьники) — 500 руб.

«Это последние экскурсии по собору. Билеты раскупили за два часа. Об экскурсиях по новому зданию говорить ещё рано, так как здание планируют сдать только в конце мая 2024 года», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе галереи.

В связи с высоким спросом на билеты и по просьбам пермяков руководство учреждения решило организовать дополнительные экскурсии для посетителей, добавили в пресс-службе. Они будут анонсированы в пятницу, 1 декабря, на официальной странице галереи ВКонтакте. Билеты можно будет купить с понедельника, 4 декабря, с 15:00.

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