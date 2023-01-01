Алёна Бронникова В Перми представят уникальные экспонаты из коллекции Эрмитажа В декабре они будут участвовать в выставке «Территория памяти» в Центральном выставочном зале Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В первых числах декабря в помещениях Центрального выставочного зала откроется выставка «Территория памяти», в которой примет участие Государственный Эрмитаж. Как рассказала директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян в интервью «Новому компаньону», галерея планирует серию выставок из своих коллекций на время между закрытием экспозиции в Спасо-Преображенском соборе и переездом в новое здание на территории «Завода Шпагина»:

— Даже когда галерея будет закрыта, у нас будут работать выставки. Мы хотим, чтобы про нас помнили! Сейчас готовимся к большой выставке, которая пройдёт на площадке Центрального выставочного зала и будет посвящена интерпретации пермского искусства, его происхождению. В выставке будет участвовать несколько музеев Перми и Пермского края, а также Эрмитаж, который предоставит два предмета, связанных с Пермским краем. Один месяц будет экспонироваться сасанидское блюдо, найденное в нашем регионе, а второй месяц — часы из Строгановского дворца. Выставка откроется в начале декабря и будет работать до февраля.

Выставку «Территория памяти» готовят приглашённый куратор Анна Щербакова и пермский дизайнер Никита Гойнов. В экспозиции будут предметы из коллекций Пермской галереи, нескольких музеев Перми и Пермского края и уже упомянутые экспонаты из Государственного Эрмитажа.

«Это два совершенно уникальных, драгоценных, очень тонких предмета», — сообщила Юлия Тавризян на пресс-завтраке 2 ноября, посвящённом историко-научному форуму «Культура 3.0».

В рамках работы выставки запланирован лекторий, который проведут сотрудники Эрмитажа.





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