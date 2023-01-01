Максим Артамонов «Амкар» перечислит деньги от домашнего матча семье погибшего футболиста Кочетова Сегодня состоялись похороны 21-летнего спортсмена Поделиться Твитнуть

Кирилл Кочетов

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар» направит все вырученные средства от продажи билетов на домашнюю игру с «Челябинском» семье погибшего футболиста Кирилла Кочетова. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на официальную страницу «красно-чёрных» ВКонтакте.

Матч запланирован на 11 ноября. Он состоится в 16:00 на стадионе «Звезда».

Напомним, Кирилл Кочетов скончался в больнице утром 1 ноября. Двадцатью днями ранее он попал в серьёзное ДТП на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области. В аварии пострадали четыре футболиста из Перми. Евгений Ситников погиб на месте, Кирилл Кочетов получил тяжёлые травмы, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев отделались незначительными повреждениями и были выписаны из больницы на следующий день после происшествия.

В крайне тяжёлом состоянии 21-летнего Кирилла Кочетова доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. Позже минздрав сообщил, что врачи оценили его состояние как стабильное, но тяжёлое, дальнейших улучшений не было замечено.

Сегодня, 3 ноября, состоялись похороны футболиста.

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