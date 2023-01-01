Максим Артамонов Пермского футболиста Евгения Ситникова похоронят 14 октября Ему было 33 года Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Церемония прощания с бывшим футболистом «Амкара» и ФК «Уралец-ТС» (Нижний Тагил) Евгением Ситниковым состоится 14 октября в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале футбольного клуба «Амкар».

Прощание с погибшим спортсменом пройдёт в манеже около стадиона «Звезда». Вход на траурное мероприятие будет открыт с 12:00 до 13:00. Также объявлен сбор средств для материальной помощи семье погибшего.

Напомним, 11 октября в 22:00 на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области Евгений Ситников попал в смертельное ДТП. На 25 км трассы водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В аварии пострадали и другие футболисты, которые находились в машине: одноклубник Евгения Кирилл Кочетов, а также Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. Кочетов сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице Перми. Мыльников и Федорочев получили незначительные травмы.

Евгений Ситников родился в Перми 15 мая 1990 года и играл в футбольном клубе «Амкар» на позиции центрального защитника. Был известным и талантливым спортсменом. В июле 2023 года перешёл в «Уралец-ТС».

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