Пермяки объявили сбор средств на поддержку семьи погибшего футболиста Экс-игрок «Амкара» Евгений Ситников разбился в ДТП Поделиться Твитнуть

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Пермяки начали сбор средств на поддержку семьи футболиста Евгения Ситникова, который погиб в автомобильной аварии, об этом пишет perm.aif.ru.

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью: Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников ехали в одной машине. Ситников после аварии скончался, Кирилл Кочетов находится в коматозном состоянии, остальные игроки тоже получили травмы, тяжесть которых уточняется.

Коллеги Евгения Ситникова выразили глубокие соболезнования его родным и близким и начали сбор средств, которые пойдут на помощь его семье.

Евгений Ситников родился в Перми 15 мая 1990 года и играл в футбольном клубе «Амкар» на позиции центрального защитника. Был известным и талантливым спортсменом.

Все, кто хочет принять участие в поддержке, могут найти дополнительную информацию в сообществе футболистов-любителей «Футбольная народная лига Пермь».

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