Футболисты пермской «Академии-Амкар» попали в смертельное ДТП Погиб экс-игрок «Амкара» Евгений Ситников, футболист Кирилл Кочетов в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В ночь на 12 октября произошла автомобильная авария на трассе, соединяющей Пермь и Екатеринбург. Участниками ДТП стали четверо футболистов из Перми. Как сообщает пресс-служба ФК «Амкар», воспитанник и экс-игрок команды Евгений Ситников скончался на месте происшествия.

Кирилл Кочетов сейчас в тяжёлом состоянии и находится в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных травм.

«Футбольный клуб «Амкар Пермь» выражает искренние соболезнования родным и близким Жени Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Все попавшие в аварию пермяки в настоящее время являются игроками ФК «Уралец-Тагильская Сталь» (Нижний Тагил). Вероятно, они возвращались из родного города в расположение клуба.

ФК «Уралец-ТС» выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Евгения Ситникова: «Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами».

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