Максим Артамонов В полиции Прикамья рассказали подробности смертельного ДТП с футболистами В аварии погиб бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников, трое ранены Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Полиция Прикамья

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировали ДТП, которое произошло на трассе Пермь—Екатеринбург с футболистами.

В ведомстве уточнили, что авария случилась 11 октября в 22:00 на автодороге Горнозаводск—граница Свердловской области. На 25 км трассы водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель».

«В результате ДТП один из пассажиров «Лады», мужчина 1990 г.р., скончался на месте. Кроме этого, водитель легкового транспортного средства и два его пассажира 2002 г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — сообщили в полиции.

Сейчас по факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что участниками ДТП стали четверо футболистов из Перми. Воспитанник и экс-игрок команды Евгений Ситников скончался на месте происшествия. Кирилл Кочетов в тяжёлом состоянии находится в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных травм.

После случившегося футбольные клубы «Амкар Пермь» и «Уралец-ТС» выразили искренние соболезнования родным и близким Евгения Ситникова.

Все попавшие в аварию пермяки являются игроками ФК «Уралец-Тагильская Сталь» (Нижний Тагил).

Пермяки объявили сбор средств на поддержку семьи погибшего футболиста.

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