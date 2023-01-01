Максим Артамонов
В краевом минздраве рассказали о состоянии попавших в ДТП пермских футболистов
Один из них находится в тяжёлом состоянии в реанимации
В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, в каком состоянии находятся трое пострадавших в ДТП на границе со Свердловской областью футболистов.
«В результате ДТП в больницу поступили трое пациентов. Двоим оказана необходимая медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение. Ещё один пациент в настоящее время госпитализирован, находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — пояснили «Новому компаньону» в краевом минздраве.
Ранее в ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что авария случилась 11 октября в 22:00 на автодороге Горнозаводск—граница Свердловской области. На 25 км трассы водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель».
В результате ДТП погиб бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников, а трое других футболистов, которые находились в машине, получили травмы.
Сейчас полиция проводит проверку.
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