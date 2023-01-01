Погибшего в ДТП пермского футболиста Кирилла Кочетова похоронят 3 ноября Кириллу был 21 год Поделиться Твитнуть

Кирилл Кочетов

ФК «Амкар»

Прощание с Кириллом Кочетовым состоится 3 ноября в Перми, в манеже около стадиона «Звезда». Для всех желающих вход на траурное мероприятие будет открыт с 11:00 до 12:30. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Амкар-Пермь».

Напомним, Кирилл скончался в больнице утром 1 ноября. Двадцатью днями ранее он попал в серьёзное ДТП на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области. В аварии пострадали четыре футболиста из Перми. Евгений Ситников погиб на месте, Кирилл Кочетов получил тяжёлые травмы, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев отделались незначительными повреждениями и были выписаны из больницы на следующий день после происшествия.

В крайне тяжёлом состоянии 21-летнего Кирилла Кочетова доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. Позже минздрав сообщил, что врачи оценили его состояние как стабильное, но тяжёлое, дальнейших улучшений не было замечено.

«Амкар» продолжает сбор средств на помощь семье Кирилла.

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