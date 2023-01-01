Алёна Бронникова Пермский футболист Кирилл Кочетов ушёл из жизни 1 ноября Он скончался в больнице, не приходя в сознание Поделиться Твитнуть

ФК "Амкар Пермь"

ФК «Амкар Пермь» сообщил о смерти пермского футболиста Кирилла Кочетова. Воспитанник пермской академии «Амкар» и игрок ФК «Уралец ТС» скончался утром 1 ноября, не приходя в сознание.

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушёл из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК "Амкар Пермь" и ФК "Уралец ТС" совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», — рассказали в пресс-службе «Амкар Пермь».

Напомним, 11 октября в 22:00 на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области произошло смертельное ДТП. Пострадали четыре футболиста из Перми. Евгений Ситников погиб на месте, Кирилл Кочетов получил серьёзные травмы, а Кирилл Мыльников и Денис Федорочев отделались незначительными повреждениями и были выписаны из больницы на следующий день после аварии.

В крайне тяжёлом состоянии 21-летнего Кирилла Кочетова доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. Позже минздрав сообщил, что врачи оценили его состояние как стабильное, но всё так же тяжёлое, дальнейших улучшений не было замечено.





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