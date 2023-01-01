Алёна Бронникова Проект бюджета Прикамья на ближайшую трёхлетку пройдёт первое чтение 26 октября Спикер парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В четверг, 26 октября, состоится очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Одним из самых значимых вопросов в повестке — рассмотрение проекта закона о бюджете региона на 2024-2026 годы.

На прошлой неделе на площадке краевого парламента прошли публичные слушания по законопроекту, в ближайший четверг его рассмотрят в первом чтении. Расходы казны в ближайшие три года сохранят социальную направленность, на соответствующие программы в бюджете запланировано 70% от всего объёма.

«Благодаря этому были заложены средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий, зарплат работников бюджетной сферы по «майским» указам президента РФ. Также планируется увеличить фонд оплаты труда и тех, на кого не распространяется действие «майских» указов. В нынешних условиях индексация льгот, заработных плат и прочих государственных затрат стала неотъемлемой частью бюджетной политики региона. По-прежнему важно контролировать ситуацию, чтобы обезопасить граждан от негативных последствий экономических процессов», — прокомментировал спикер Заксобрания Валерий Сухих.

Отмечается, что региональному правительству удалось не только обеспечить финансированием социальные обязательства, но и сформировать внушительный бюджет развития. Он составил почти треть краевой казны. В рамках адресной инвестиционной программы планируется возвести Межвузовский кампус мирового уровня, Центр выявления и поддержки одарённых детей по типу федерального «Сириуса», девять поликлиник в шести территориях. Всего — 77 объектов строительства, из которых 62 планируется к вводу в 2024-2026 годы.

Депутаты парламента также рассмотрят законопроект о совершенствовании системы налоговых преференций для разных категорий налогоплательщиков. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил продлить действие налоговых каникул для предпринимателей-новичков и зафиксировать размер пониженных ставок для инвесторов.

В рамках поддержки участников СВО и их семей предложено два законопроекта. Одним из них предлагается предоставлять в собственность земельные участки для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства бойцам, удостоенным звания Героя РФ или награждённым орденами за проявленные в ходе спецоперации заслуги. Вторая инициатива предполагает освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога.

Отдельное внимание уделяется сохранению здоровья подрастающего поколения, в том числе борьба со «сниффингом» и вейпами. Один из законопроектов предлагает ввести запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков и других ёмкостей с газом. Другим проектом предлагается ввести запрет на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств в НТО. В обоих случаях нарушение законов повлечёт административные штрафы.

«Очевидно, что в условиях разросшегося рынка сигарет, вейпов и другой вредоносной продукции региональные власти не могут стоять в стороне. Важно предпринимать меры по его ограничению. При этом важно учитывать интересы предпринимателей. Согласно редакции законопроекта, новая мера не будет распространяться на населённые пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (магазины и павильоны)», — добавил Валерий Сухих.

В рамках «правительственного часа» с докладом выступит министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин. Он расскажет о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

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