В краевом парламенте состоялись публичные слушания по проекту бюджета на ближайшую трёхлетку Расходы краевой казны сохранят социальную направленность Поделиться Твитнуть

На площадке краевого Законодательного собрания прошли публичные слушания по законопроекту о бюджете Пермского края на 2024-2026 годы. Он был внесён в парламент губернатором Дмитрием Махониным.

Расходы краевой казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность. На соответствующие программы предусмотрено 70% всех расходов края. Приоритетными направлениями остаются отрасли здравоохранения и образования. Средства, в том числе, будут направлены на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений и др. Кроме того, в полном объёме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определённых «майскими» указами президента России. Также запланирована индексация мер социальной поддержки и стипендий, зарплат прочих категорий бюджетников.

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор отметила, что главный финансовый документ региона в следующую трёхлетку остаётся устойчивым и сбалансированным. Запланирован рост доходов.

Доходы края в 2024 году составят 207,4 млрд руб., в 2025 году — 213,8 млрд руб., в 2026 году — 211,5 млрд руб. Расходы краевого бюджета в 2024 году — порядка 230,8 млрд руб., в 2025 году — 230,4 млрд руб. и 222,5 млрд руб. в 2026 году.

В рамках реализации адресной инвестиционной программы Пермского края запланировано финансирование 77 объектов строительства, при этом 62 объекта планируются к вводу в предстоящий трёхлетний период.

Продолжится развитие дорожной инфраструктуры в крае — на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в трёхлетнем периоде предусмотрено более 77 млрд руб.

Отдельное внимание уделяется поддержке муниципалитетов. В очередной трёхлетке на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям предлагается предусмотреть порядка 102 млрд руб. Ежегодно более 30 млрд руб. будет направлено в местные бюджеты.

Отметим, что Пермский край принимает активное участие в реализации национальных проектов. Всего на финансирование 11 нацпроектов будет направлено из бюджетов всех уровней порядка 33 млрд руб. Более 22 млрд руб. — это средства федеральной казны.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в проекте бюджета предусмотрено достаточно средств и на социальные, и на инвестиционные расходы края.

«Проект главного финансового документа Прикамья учитывает финансирование всех социальных выплат и льгот. Также необходимыми средствами обеспечены крупные региональные и муниципальные стройки. Бюджетная политика региона демонстрирует гибкость в сложившихся условиях. И это очень важно», — отметил Валерий Сухих.

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