В Заксобрание внесён проект закона о запрете продажи зажигалок детям Документ могут рассмотреть в октябре Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания проект закона о противодействии, так называемому, «сниффингу» среди несовершеннолетних. Документ предусматривает запрет продажи детям газовых зажигалок, баллонов и иных ёмкостей, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также бытовых приборов, в том числе туристских плит. Об этом сообщает тг-канал краевого парламента.

Штрафы за нарушение запрета для физлиц могут составить от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до восьми тысяч рублей, для юридических – от 10 до 20 тысяч рублей.

В пояснительной записке сказано, что с 2013 года среди подростков от 9 до 17 лет распространяется такая форма токсикомании, при которой состояние опьянения достигается при вдыхании газа из зажигалок, баллончиков и других ёмкостей.

Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят на заседании Заксобрания в октябре.

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