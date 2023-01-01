Максим Артамонов Заксобрание Пермского края рассмотрит проект закона о налоговых льготах Соответствующий документ внёс губернатор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент проект закона о налоговых льготах, который предполагает корректировку требований к региональным инвестпроектам, продление действия налоговых каникул для предпринимателей-новичков и фиксированный размер пониженных ставок для инвесторов. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Если закон будет принят, то инвесторы смогут заключать региональный специальный инвестиционный контракт (СПИК) и пользоваться льготами. Речь идёт о тех инвесторах, которые создали не менее 20 новых рабочих мест (сейчас 100 мест) и инвестировали не менее 300 млн рублей (сейчас 750 млн руб.).

Кроме того, до 1 января 2025 года будет действовать налоговая ставка 0% — для впервые зарегистрированных предпринимателей производственной, социальной и научной сфер, а также сферы оказания бытовых услуг и предоставления мест для временного проживания по ПСН или УСН.

Ещё одно изменение касается приоритетных инвестпроектов, признанных таковыми до 1 января 2022 года. Для них будет зафиксирован размер пониженной налоговой ставки, предписанный на момент присвоения соответствующего статуса.

Также поменяется механизм предоставления льготы по налогу на имущество организаций в отношении некоторых объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Проект закона депутаты рассмотрят на октябрьской пленарке краевого парламента.

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