Максим Артамонов Продюсер Алексея Иванова снова грозит «Серебронике» судебным иском По словам Юлии Зайцевой, владелец ювелирной компании Андрей Саламатин на выполнил обещание Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что планирует обратиться в суд в связи с невыполненным со стороны бизнесмена Андрея Саламатина обещанием отозвать заявление о регистрации товарного знака «Сердце Пармы». Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

Зайцева напомнила, что 14 сентября на пресс-конференции владелец ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин признал нарушение авторских прав и публично пообещал направить в Роспатент заявление об отказе от прав на знак «Сердце Пармы». На той же пресс-конференции он попросил не применять финансовые санкции за нарушение авторских прав и отказаться от исков со стороны Иванова.

«Однако прошло 20 дней, и выяснилось, Саламатин не выполнил обещание. Заявление об отказе от товарного знака в Роспатент так и не поступило. Мы считаем, времени было достаточно, чтобы провести все необходимые процедуры. Мы видим, что Саламатин, зная, что нарушает права Иванова, не хочет добровольно отказываться от нарушения. Поэтому мы с юристами будем самостоятельно добиваться в Роспатенте аннулирования товарного знака. И будем подавать иск к Саламатину, который незаконно использовал роман и имя Алексея Иванова с осени 2022 года», — рассказала Зайцева.

Она также отметила, что все деньги, полученные по искам, будут потрачены на помощь другим авторам в защите их интеллектуальной собственности. Владельцу «Сереброники» даются ещё одни сутки на то, «чтобы проконтролировать факт регистрации такого заявления в Роспатенте». Если этого не произойдёт, то команда писателя признает мирные переговоры не состоявшимися и начнёт подготовку к судебному процессу.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что Юлия Зайцева намерена подать иски в суд на три пермские компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторское название книги писателя для продвижения своей продукции. Она заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

В связи с этим руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин принял решение полностью ликвидировать коллекцию «Сердце Пармы» и отозвать регистрацию товарного знака. Продюсер в ответ пообещала снять иски и претензии к компании, а также к её руководителю лично.

Позже АО «Амбер Пермалко» тоже отказалось от регистрации товарного знака «Сердце Пармы» в Роспатенте. Зайцева прокомментировала, что они с Ивановым рады, что дальше смогут «тратить время на большие проекты, а не большие войны».

Вслед за этим автодилер VERRA принёс извинения Алексею Иванову за использование названий его произведения в своих интересах. Соответствующие маршруты проекта VERRA Travel были удалены из анонса путешествий. В компании добавили, что есть надежда «на будущее сотрудничество с командой писателя с соблюдением всех аспектов авторского права».

В конце сентября пермский проект «Живая история», который проводит экскурсии по Перми и Уралу, также отказался от названия тура по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.