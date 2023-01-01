Максим Артамонов Компания «Амбер Пермалко» откажется от товарного знака «Сердце Пармы» Производитель алкоголя решил отозвать заявку на регистрацию в Роспатент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Акционерное общество «Амбер Пермалко» приняло решение об отзыве заявки на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы», которая была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14 августа.

«Мы высоко ценим творчество Алексея Иванова, сожалеем, что заявка вызвала такой резонанс у общественности, и поэтому мы приняли решение отозвать заявку», — говорится на сайте пермского производителя алкоголя.

Под новым брендом компания планировала выпускать водку, джин, ликёры и коктейли, пиво и безалкогольные напитки.

«Хорошо, что здравый смысл восторжествовал. Теперь будем ждать подтверждения информации в Роспатенте. Мы с Ивановым рады, что дальше сможем тратить время на большие проекты, а не большие войны», — прокомментировала «Новому компаньону» продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева.

Напомним, 6 сентября Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на несколько пермских компаний, которые используют права на интеллектуальную собственность в своих коммерческих целях. Суть претензий в том, что три компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA — используют или планируют использовать наименование произведения писателя для продвижения своей продукции.

Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

В связи с этой ситуацией глава «Сереброники» 14 сентября собрал пресс-конференцию, на которой между сторонами была достигнута договорённость, что ювелирная компания откажется от товарного знака «Сердце Пармы», не будет использовать имя писателя Алексея Иванова, его роман и название персонажей для своих коллекций.

На следующий день Саламатин на своей странице в соцсетях публично заявил, что полностью ликвидирует коллекцию «Сердце Пармы» и начинает процедуру отзыва регистрации товарного знака «Сердце Пармы». В свою очередь, Юлия Зайцева пообещала снять иски и претензии к ювелирной компании и Саламатину лично. Об этом предприниматель сообщил на своей странице ВК.

О борьбе за право авторства читайте в нашей статье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.