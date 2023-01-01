Максим Артамонов «Сереброника» откажется от товарного знака «Сердце Пармы» Глава ювелирной компаниии сделает публичное заявление Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Глава пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин откажется от товарного знака «Сердце Пармы», не будет использовать имя писателя Алексея Иванова, его роман и название персонажей для своих коллекций. Об этом сам Саламатин заявил на пресс-конференции «Где Сердце Пармы?», которая состоялась 14 сентября.

Руководитель ювелирной компании собрал журналистов и общественность, чтобы изложить свою позицию в связи начавшимся конфликтом вокруг названия романа Алексея Иванова.

На прошлой неделе продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на несколько пермских компаний, которые используют права на интеллектуальную собственность в своих коммерческих целях. Суть претензий в том, что три компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA — используют или планируют использовать наименования произведения писателя для продвижения своей продукции.

В связи с этим Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения». Через несколько дней Саламатин в соцсетях ответил, что считает оскорблением заявление Зайцевой и будет требовать от неё компенсацию.

Как сообщил на пресс-концеренции Андрей Саламатин, словосочетание «Сердце пармы» придумал не Алексей Иванов. Бизнесмен утверждал, что название не авторское, его предложило писателю издательство, и он согласился, поскольку оно было более привлекательным в плане коммерции, чем изначальное название «Чердынь — княгиня гор». Саламатин сослался на интервью писателя в «Независимой газете», которое было опубликовано 8 сентября 2005 года.

Глава ювелирной компании процитировал отрывок из этого интервью.

«Да, «Сердце Пармы» — не моё название. Оно мне не нравится. Я говорил, что такое название — помесь «Пармской обители» и «Сердца Бонивура». Мне вообще не нравятся «анатомические» названия. Они, мне кажется, лучше подходят для произведений не совсем моего профиля — «Голова профессора Доуэля», «Лучшие попки пляжа» и т.п. Но меня в издательстве «Пальмира» не послушали — и оказались правы. Название «прижилось» — сообщалось в газете.

На пресс-конференцию приехала и продюсер писателя — Юлия Зайцева, хотя изначально не планировала там присутствовать. Это внесло элемент интриги. Она стала задавать предпринимателю наводящие вопросы. В итоге выяснилось, что «Сереброника» начала активно использовать наименование романа и имя Алексея Иванова ещё осенью прошлого года, когда в прокат вышла одноимённый по мотивам произведения, и только в начале этого года подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, а в мае — ещё одну заявку, уже на расширение товарного знака.

Максим Артамонов

Зайцева также отметила, что книга «Сердце пармы» издаётся уже 20 лет, и в ней есть знак копирайта. Само издательство может только давать рекомендации по названию произведения, но придумывает его всё равно сам автор.

Кроме того, продюсер писателя зачитала обращение Алексея Иванова к участникам пресс-конференции.

«Меня очень заинтересовала инициатива господина Саламатина. Он работает на опережение. Я не успел дожить свою реальную биографию, а он уже придумывает мне альтернативную. Весьма любопытно было узнать новые подробности моей творческой деятельности. Советую фирме «Сереброника» закрепить за собой ещё товарный знак «Карман Пармы». О знаке «Мозг Пармы» можно не беспокоиться — он не потребуется», — написал Иванов.

Далее Зайцева пояснила, что готовится иск в суд по поводу нарушения авторского права со стороны «Сереброники». Максимальная сумма штрафа — до 5 млн руб. Эти деньги, если суд встанет на сторону писателя, Алексей Иванов планирует потратить на помощь авторам в защите их прав.

В конце концов, Андрей Соломатин призвал к переговорам и миру. Он заявил, что готов прекратить «использование всех авторских элементов». «Это использование приносит вреда больше, чем пользы», — отметил он, пояснив, что «получил огромное количество обратной связи» в ходе пресс-конференции и «рад своей смелости, что не отсиделся, и встрече с Юлией Зайцевой».

Максим Артамонов

Ювелирная компания подаст заявление о прекращении товарного знака, заберёт из Роспатента также заявку, которая была направлена туда в мае, на расширение товарного знака. Вся продукция компании, связанная с именем Иванова, должна быть убрана со всех маркетплейсов.

В этом случае продюсер писателя пообещала не требовать от «Сереброники» никаких компенсаций и «Алексей Иванов не будет наказывать вас за нарушение авторских прав». При этом Саламатин должен 15 сентября сделать соответствующее публичное заявление о прекращении использования товарного знака.

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