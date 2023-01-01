Максим Артамонов Директор «Сереброники» Андрей Саламатин будет требовать компенсацию от продюсера писателя Иванова Он посчитал оскорблением её обвинения в присвоении бренда «Сердце Пармы» Поделиться Твитнуть

Фото: страница Андрея Саламатина в соцсети ВКонтакте

Глава пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин прокомментировал заявление продюсера писателя Алексея Иванова Юлии Зайцевой о том, что три пермские компании, в том числе «Сереброника» незаконно использовали наименование «Сердце Пармы» в коммерческих целях. Об этом Саламатин сообщил на своей странице в соцсетях.

«Юлия Зайцева сильно ошибается. Название «Сердце Пармы» зарегистрировано «Сереброникой» в Роспатенте. Само это название придумано не Ивановым, о чём сам Иванов неоднократно говорил публично, — ответил глава «Сереброники». — Сама книга очень хорошая, полезная, интересная и гениальная, да и автор — очень уважаемый мной человек. Но вот продюсер этого человека ведет себя очень некрасиво. Поэтому будем требовать извинений. И компенсации морального вреда», — пояснил бизнесмен.

По его словам, обвинения со стороны Юлии Зайцевой «оскорбительны» для него, для его компании и для всех поклонников «Сереброники».

В то же время бизнесмен отметил, что уважает писателя, а его произведение считает гениальным.

Напомним, на этой неделе продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на несколько пермских компаний, которые используют права на интеллектуальную собственность в своих коммерческих целях. Она написала, что это «очень некрасивая история», которая «как будто из девяностых с их цинизмом и беспределом, когда процветал грабёж и коммерческие ларьки закрывали в броню из решёток».

Суть претензий в том, что три компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA — используют или планируют использовать наименования произведения писателя для продвижения своей продукции.

В связи с этим Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

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