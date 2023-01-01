Максим Артамонов Юлия Зайцева оспорит использование названий романов Алексея Иванова в суде Три компании решили использовать «Сердце Пармы» в качестве бренда без согласования с автором Поделиться Твитнуть

Фото: страница Юлии Зайцевой ВКонтакте

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на несколько пермских компаний, которые используют права на интеллектуальную собственность в своих коммерческих целях. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, отметив, что это «очень некрасивая история», которая «как будто из девяностых с их цинизмом и беспределом, когда процветал грабёж и коммерческие ларьки закрывали в броню из решёток».

Суть претензий в том, что три компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA — используют или планируют использовать наименования произведения писателя для продвижения своей продукции.

Так, в начале сентября этого года стало известно, что пермский завод «Амбер Пермалко» решил зарегистрировать бренд «Сердце Пармы». Компания подала заявку на регистрацию в Роспатент 14 августа. Под новым брендом планируется выпускать водку, джин, ликёры и коктейли, пиво и безалкогольные напитки. Ранее, в марте этого года, владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Александр Саламатин также зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы».

Продюсер писателя напомнила, что в конце прошлого года она вместе с командой выпустила путеводитель «В сердце пармы», в котром пропагандировались маршруты в Чердынь, Губаху и Красновишерск. В это время ювелирная компания «Сереброника» «по-тихому выпустила серию ювелирки по нехилым ценам (20-40 тысяч за штуку)».

Серия называлась «Сердце пармы», каждому украшению были присвоены имена ивановских героев. Для продвижения продукции использовался роман Алексея Иванова, экранизацию книги и само имя писателя. В Москве была даже проведена презентация. Украшения компании были размещены на крупных маркет-плейсах и в сети магазинов «Сереброники». Всё это, по словам Зайцевой, произошло, «по-тихому, без обращения к автору».

Впоследствии был зарегистрирован и товарный знак «Сердце пармы». Эта ситуация, по словам Зайцевой, может привести к тому. что «теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман».

После чего алкогольная компания АО «Амбер Пермалко» также подала заявку на регистрацию товарного знака «Сердце пармы» для выпуска алкогольной продукции без согласования с писателем.

«Авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает. Но в случае с «Сереброникой» почему-то, как мне кажется, не проверила — на радость предприимчивым господам Саламатиным (владельцы Сереброники — Прим. ред.)», — пояснила продюсер Иванова.

Кроме того, официальный дилер Тойоты VERRA запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце пармы» и «Чердынь — княгиня гор».

«Даже если стратегии девяностых до сих пор в деле, я буду с ними биться. Биться за учителя Иванова, который по ночам в хрущёвской кухне писал свой роман «Сердце пармы». Я буду биться за всех сегодняшних писателей, которые заслуживают того, чтобы прагматичные дельцы уважали их труд. Пусть суды займут годы. Я буду биться, чтобы защитить талант и чтобы создать положительный судебный прецедент, на который в будущем смогут опереться и другие авторы», — сообщила Юлия Зайцева, пояснив, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

Получить оперативный комментарий от представителей трёх компаний пока не удалось.

Алексей Иванов начал писать «Сердце пармы» в 1995 году, когда ему было 26 лет. К этому времени были уже написаны «Общага-на-Крови» и «Географ глобус пропил», но рукописи несколько лет лежали в столе, потому что издательства отказывались их публиковать.

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