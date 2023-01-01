Максим Артамонов «Пермалко» планирует производить алкоголь под брендом «Сердце Пармы» Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский завод «Амбер Пермалко» решил зарегистрировать бренд «Сердце Пармы». Заявку на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) компания подала ещё 14 августа. Под новым брендом планируется выпускать водку, джин, ликеры и коктейли, пиво и безалкогольные напитки, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее, в марте этого года, владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Александр Саламатин также зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы».

«Пермалко» основано как пермский казённый спиртоочистительный завод в 1895 году. Затем, в 1993 году Пермский ликёро-водочный завод был акционирован. В конце июня 2006 года контрольный пакет акций приобрела международная группа SPI Group. В группу компаний Amber Beverage Group завод вошёл с 2018 года, в связи с чем в 2021 году компания сменила название с АО «Пермалко» на АО «Амбер Пермалко». Входит в ТОП-20 производителей водки и ликёро-водочных изделий в России.

Выручка компании по итогам 2022 года составила 2,5 млрд руб., а чистая прибыль — 103 млн руб.

Летом этого года стало известно, что латвийская международная компания Amber Beverage Group продаст 92,6% акций АО «Амбер Пермалко» петрозаводскому ООО «АлкоВорлд».

Решение позволить продажу акций одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Подробности сделки не раскрывались.

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