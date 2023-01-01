Алёна Бронникова Владельцем «Пермалко» станет компания из Карелии Сделка находится в процессе реализации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Латвийская международная компания Amber Beverage Group по производству спиртных напитков продаст 92,6% акций пермского предприятия АО «Амбер Пермалко» петрозаводскому ООО «АлкоВорлд».

Решение позволить продажу акций одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в «Амбер Пермалко». Сделка сейчас находится в стадии реализации, подробности появятся позже.

«Пермалко» основано как пермский казённый спиртоочистительный завод в 1895 году. Затем, в 1993 году Пермский ликёро-водочный завод был акционирован. В конце июня 2006 года контрольный пакет акций приобрела международная группа SPI Group. В группу компаний Amber Beverage Group завод вошёл с 2018 года, в связи с чем в 2021 году компания сменила название с АО «Пермалко» на АО «Амбер Пермалко». Входит в ТОП-20 производителей водки и ликёро-водочных изделий в России.

Согласно данным сайта checko, ООО «АлкоВорлд» зарегистрировано в 2017 году в Петрозаводске. Основным видом деятельности является «перегонка, очистка и смешивание спиртов». Является владельцем ликёро-водочного завода «Петровский» в Петрозаводске, ведущего деятельность с 1897 года.





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