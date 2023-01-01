Максим Артамонов В борьбе за авторство В Перми разгорелся скандал вокруг использования названий произведений Алексея Иванова Поделиться Твитнуть

Продюсер писателя Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на несколько пермских компаний, которые нарушают авторские права Алексея Иванова, используя его интеллектуальную собственность в коммерческих целях. На своих страницах в соцсетях она написала, что это «очень некрасивая история», которая «как будто из девяностых с их цинизмом и беспределом, когда процветал грабёж и коммерческие ларьки закрывали в броню из решёток».

Максим Артамонов

Суть претензий в том, что три компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA — используют или планируют использовать наименования произведений Алексея Иванова для продвижения своей продукции.

В начале сентября этого года стало известно, что пермский завод «Амбер Пермалко» решил зарегистрировать бренд «Сердце Пармы». Компания подала заявку на регистрацию в Роспатент 14 августа. Под новым брендом планируется выпускать водку, джин, ликёры и коктейли, пиво и безалкогольные напитки. За несколько месяцев до этого владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин уже зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы». Кроме того, компания VERRA Travel запустила систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце пармы» и «Чердынь — княгиня гор». Всё это происходило без согласования с писателем.

Юлия Зайцева напомнила, что в конце прошлого года она вместе с командой выпустила путеводитель «В сердце пармы», в котором пропагандировались маршруты в Чердынь, Губаху и Красновишерск. В это время ювелирная компания «Сереброника», по словам Зайцевой, «по-тихому выпустила серию ювелирки по нехилым ценам (20—40 тыс. руб. за штуку)». Серия называлась «Сердце Пармы», и каждому украшению были присвоены имена ивановских героев. Для продвижения продукции использовался роман Алексея Иванова, экранизация книги и само имя писателя, даже была проведена презентация в Москве. Украшения были размещены на крупных маркетплейсах и в сети магазинов «Сереброника».

Впоследствии «Сереброникой» был зарегистрирован товарный знак «Сердце Пармы». «Теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман», — иронизирует продюсер писателя.

«Авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает. Но в случае с «Сереброникой» почему-то, как мне кажется, не проверила — на радость предприимчивым господам Саламатиным, — пояснила Юлия Зайцева. — Даже если стратегии девяностых до сих пор в деле, я буду с ними биться. Биться за учителя Иванова, который по ночам в хрущёвской кухне писал свой роман «Сердце пармы». Я буду биться за всех сегодняшних писателей, которые заслуживают того, чтобы прагматичные дельцы уважали их труд. Пусть суды займут годы. Я буду биться, чтобы защитить талант и чтобы создать положительный судебный прецедент, на который в будущем смогут опереться и другие авторы».

В своих постах в соцсетях Юлия Зайцева сообщает, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

На заявления Зайцевой откликнулся глава «Сереброники» Андрей Саламатин. Он опубликовал на своих страницах в соцсетях запальчивый пост, где сообщил, что продюсер Иванова «сильно ошибается», а название «Сердце Пармы» зарегистрировано «Сереброникой» в Роспатенте и придумано не Ивановым: «Сама книга очень хорошая, полезная, интересная и гениальная, да и автор — очень уважаемый мной человек. Но вот продюсер этого человека ведёт себя очень некрасиво. Поэтому будем требовать извинений. И компенсации морального вреда».

Надо пояснить, что Юлия Зайцева и авторы фильма «Сердце пармы» рекомендуют писать слово «парма» с маленькой буквы — это обозначение ландшафта, горно-лесистой местности, но предприниматели, подавая это название на регистрацию в качестве товарного знака, предпочитают писать с заглавной, как географическое название.

«Где сердце Пармы?»

Чтобы изложить свою версию, руководитель ювелирной компании собрал журналистов и общественность на пресс-конференции под названием «Где сердце Пармы?».

Андрей Саламатин заявил, что словосочетание «Сердце пармы» придумал не Алексей Иванов, название не авторское — его предложило издательство и писатель согласился, оно было более привлекательным в плане коммерции, чем изначальное название «Чердынь — княгиня гор». Саламатин сослался на интервью Иванова в «Независимой газете», которое было опубликовано 8 сентября 2005 года.

Глава ювелирной компании процитировал отрывок из этого интервью:

«Да, «Сердце пармы» — не моё название. Оно мне не нравится. Я говорил, что такое название — помесь «Пармской обители» и «Сердца Бонивура». Мне вообще не нравятся «анатомические» названия. Они, мне кажется, лучше подходят для произведений не совсем моего профиля — «Голова профессора Доуэля», «Лучшие попки пляжа» и т. п. Но меня в издательстве «Пальмира» не послушали — и оказались правы. Название прижилось».

Неожиданно на пресс-конференции появилась Юлия Зайцева, хотя, судя по публикациям в соцсетях, не планировала там присутствовать. Проявляя железную выдержку, она стала задавать предпринимателю наводящие вопросы, и выяснилось, что «Сереброника» активно использует наименование популярного романа и имена его персонажей ещё с осени прошлого года, когда в прокат вышел одноимённый фильм, и только в начале этого года подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, а в мае — ещё одну заявку, уже на расширение товарного знака.

Зайцева заметила, что книга «Сердце пармы» издаётся уже 20 лет и в ней есть знак копирайта, а права на название принадлежат всё-таки автору книги: издательство может только давать рекомендации, но придумывает его автор.

Продюсер писателя зачитала обращение Алексея Иванова к участникам пресс-конференции:

«Меня очень заинтересовала инициатива господина Саламатина. Он работает на опережение. Я не успел дожить свою реальную биографию, а он уже придумывает мне альтернативную. Весьма любопытно было узнать новые подробности моей творческой деятельности. Советую фирме «Сереброника» закрепить за собой ещё товарный знак «Карман пармы». О знаке «Мозг пармы» можно не беспокоиться — он не потребуется», — иронизирует Иванов.

Юлия Зайцева пояснила, что готовится иск в суд по поводу нарушения авторского права со стороны «Сереброники». Максимальная возможная сумма штрафа — до 5 млн руб. Эти деньги, если суд встанет на сторону писателя, Алексей Иванов планирует потратить на помощь авторам в защите их прав.

Разошлись с миром

Под давлением всех этих аргументов Андрей Саламатин признал правоту Юлии Зайцевой и призвал к переговорам и миру. Он заявил, что готов прекратить «использование всех авторских элементов». «Это приносит вреда больше, чем пользы», — отметил Саламатин и добавил, что «получил огромное количество обратной связи» в ходе пресс-конференции и «рад своей смелости, что не отсиделся и встретился с Юлией Зайцевой».

Ювелирная компания подаст заявление об аннулировании товарного знака «Сердце Пармы», зарегистрированного на Андрея Саламатина, и заберёт из Роспатента заявку на расширение товарного знака, которая была направлена туда в мае. Вся продукция компании, связанная с именем Иванова, должна быть убрана со всех маркетплейсов.

Незаконно выпущенная коллекция будет ликвидирована.

Продюсер писателя в случае выполнения этих обещаний не намерена требовать от «Сереброники» никаких компенсаций: «Алексей Иванов не будет наказывать вас за нарушение авторских прав».

На следующий день, 15 сентября, Саламатин опубликовал на своих страницах в соцсетях пост, в котором извинился перед Алексеем Ивановым за нарушение его авторских прав.

«Я уже дал поручение патентному поверенному срочно подготовить все документы на отзыв регистрации, сама коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации», — пояснил предприниматель.

Бизнесмен признался, что во время пресс-конференции продюсер писателя открыла ему глаза на многие аспекты авторского права и он готов исправить ошибки. В ответ он попросил Юлию Зайцеву публично подтвердить её намерения об отказе от претензий к ювелирной компании.

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