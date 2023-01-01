Максим Артамонов Компания «Сереброника» полностью ликвидирует коллекцию «Сердце Пармы» Готовятся документы на отзыв регистрации товарного знака в Роспатент Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Руководитель пермской ювелирной компании «Сереброника» заявил, что полностью ликвидирует коллекцию «Сердце Пармы» и начинает процедуру отзыва регистрации товарного знака «Сердце Пармы». В свою очредь, продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева пообещала снять иски и претензии с его стороны к ювелирной компании и к Саламатину лично. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в соцсети ВК.

«Сегодня я уже дал поручение патентному поверенному срочно подготовить все документы на отзыв регистрации, сама коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации», — пояснил Андрей Саламатин.

Он также добавил, что приносит «глубокие и искренние извинения» писателю «за использование его авторских прав, а также за возникшую некрасивую и неэтичную ситуацию вокруг этого инцидента». Бизнесмен пообещал «сделать всё, чтобы исправить ситуацию».

Напомним, на прошлой неделе продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на несколько пермских компаний, которые используют права на интеллектуальную собственность в своих коммерческих целях. Суть претензий в том, что три компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA — используют или планируют использовать наименования произведения писателя для продвижения своей продукции.

Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

В связи с этой ситуацией глава «Сереброники» 14 сентября собрал пресс-конференцию, на которой между сторонами была достигнута договорённость, что ювелирная компания откажется от товарного знака «Сердце Пармы», не будет использовать имя писателя Алексея Иванова, его роман и название персонажей для своих коллекций.

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