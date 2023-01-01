Максим Артамонов Компания VERRA принесла извинения Алексею Иванову за незаконное использование названий его книги Ранее аналогичные заявления сделали в «Серебронике» и «Амбер Пермалко» Поделиться Твитнуть

Компания VERRA вслед за гендиректором пермской ювелирной компании «Сереброника» Андреем Саламатиным и компанией «Амбер Пермалко» принесла извинения писателю Алексею Иванову за использование названий его произведения в своих интересах. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе автодилера, назвав случившееся «досадной ошибкой».

В компании отметили, что маршруты проекта VERRA Travel, которые были названы, как книга Иванова («Сердце пармы», а также первое название произведения «Чердынь — княгиня гор» — прим. ред.), удалены из анонса путешествий и надеются «на будущее сотрудничество с командой писателя с соблюдением всех аспектов авторского права».

«Мы уважаем творчество нашего знаменитого земляка и поддерживаем позицию его продюсера Юлии Зайцевой. Считаем, что авторские права безусловно требуют защиты и уважения. Случившаяся ситуация принесла нам ценный опыт, научила быть более внимательными к законной интеллектуальной собственности и грамотно защищать собственные бренды», — сказала гендиректор VERRA Анна Бояршинова.

В беседе с «Новым компаньоном» продюсер писателя Юлия Зайцева сообщила, что Анна Бояршинова позвонила ей несколько дней назад, чтобы урегулировать ситуацию.

«Мы встретились и решили, что у наших проектов есть общие направления. Компания заинтересована в официальном сотрудничестве. И в ближайшее время сделает нам предложения по его условиям. Нарушение авторских прав Иванова компания прекратила. Мы решили не подавать иск», — пояснила Зайцева.

Фото на одном из маршрутов проекта VERRA Travel

Андрей Чунтомов

Напомним, 6 сентября продюсер Иванова сообщила, что подаст иски в суд на три пермские компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторские названия книги писателя для продвижения своей продукции.

Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

В связи с этой ситуацией копания «Сереброника» полностью ликвидировала коллекцию «Сердце Пармы» и отказалась от регистрации одноимённого товарного знака. В ответ Зайцева пообещала снять иски и претензии к ювелирной компании и лично к её руководителю Саламатину.

Позже от регистрации товарного знака «Сердце Пармы» в Роспатенте отказались в АО «Амбер Пермалко». Зайцева также поприветствовала это решение, добавив, что они с Ивановым рады, что дальше смогут «тратить время на большие проекты, а не большие войны».

О борьбе за право авторства читайте в нашей статье.

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