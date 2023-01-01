Максим Артамонов
Компания VERRA принесла извинения Алексею Иванову за незаконное использование названий его книги
Ранее аналогичные заявления сделали в «Серебронике» и «Амбер Пермалко»
Компания VERRA вслед за гендиректором пермской ювелирной компании «Сереброника» Андреем Саламатиным и компанией «Амбер Пермалко» принесла извинения писателю Алексею Иванову за использование названий его произведения в своих интересах. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе автодилера, назвав случившееся «досадной ошибкой».
В компании отметили, что маршруты проекта VERRA Travel, которые
были названы, как книга Иванова («Сердце пармы», а также первое название произведения «Чердынь — княгиня гор» — прим. ред.), удалены из анонса путешествий и надеются
«на будущее сотрудничество с командой писателя с соблюдением всех аспектов авторского
права».
«Мы уважаем творчество нашего знаменитого земляка и поддерживаем
позицию его продюсера Юлии Зайцевой. Считаем, что авторские права безусловно требуют
защиты и уважения. Случившаяся ситуация принесла нам ценный опыт, научила быть более
внимательными к законной интеллектуальной собственности и грамотно защищать собственные
бренды», — сказала гендиректор VERRA Анна Бояршинова.
В беседе с «Новым компаньоном» продюсер писателя Юлия Зайцева
сообщила, что Анна Бояршинова позвонила ей несколько дней назад, чтобы урегулировать
ситуацию.
«Мы встретились и решили, что у наших проектов есть общие направления.
Компания заинтересована в официальном сотрудничестве. И в ближайшее время сделает
нам предложения по его условиям. Нарушение авторских прав Иванова компания прекратила.
Мы решили не подавать иск», — пояснила Зайцева.
Напомним, 6 сентября продюсер Иванова сообщила, что подаст иски
в суд на три пермские компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые
используют или планируют использовать авторские названия книги писателя для продвижения своей
продукции.
Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки,
чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты
и уважения».
В связи с этой ситуацией копания «Сереброника» полностью ликвидировала
коллекцию «Сердце Пармы» и отказалась от регистрации одноимённого товарного знака.
В ответ Зайцева пообещала снять иски и претензии к ювелирной компании и лично к
её руководителю Саламатину.
Позже от регистрации товарного знака «Сердце Пармы» в
Роспатенте отказались в АО «Амбер Пермалко». Зайцева также поприветствовала это
решение, добавив, что они с Ивановым рады, что дальше смогут «тратить время на большие
проекты, а не большие войны».
О борьбе за право авторства читайте в нашей статье.
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