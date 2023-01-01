Алёна Бронникова
Пермская фирма отказалась от названия тура «Сердце Пармы»
Ранее ещё несколько компаний отказались от использования названия книги Алексея Иванова
Пермский проект «Живая история», который проводит экскурсии по Перми и Уралу, отказался от названия тура по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы». На изменения обратило внимание ИА «Текст».
Компания проводила фототур по Губахе с посещением горы Ладейной и мест съёмок одноимённого фильма. Сейчас название экскурсии авторы изменили на «Сердце Перми Великой».
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что продюсер писателя Юлия Зайцева намерена подать иски в суд на три пермские компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторские названия книги писателя для продвижения своей продукции. Она заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».
В связи с этим руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин принял решение полностью ликвидировать коллекцию «Сердце Пармы» и отозвать регистрацию товарного знака. Продюсер в ответ пообещала снять иски и претензии к компании, а также к её руководителю лично.
Позже АО «Амбер Пермалко» также отказалось от регистрации товарного знака «Сердце Пармы» в Роспатенте. Зайцева прокомментировала, что они с Ивановым рады, что дальше смогут «тратить время на большие проекты, а не большие войны».
Вслед за этим автодилер VERRA принёс извинения Алексею Иванову за использование названий его произведения в своих интересах. Соответствующие маршруты проекта VERRA Travel были удалены из анонса путешествий. В компании добавили, что есть надежда «на будущее сотрудничество с командой писателя с соблюдением всех аспектов авторского права».
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