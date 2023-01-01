Алёна Бронникова Пермская фирма отказалась от названия тура «Сердце Пармы» Ранее ещё несколько компаний отказались от использования названия книги Алексея Иванова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский проект «Живая история», который проводит экскурсии по Перми и Уралу, отказался от названия тура по книге Алексея Иванова «Сердце Пармы». На изменения обратило внимание ИА «Текст».

Компания проводила фототур по Губахе с посещением горы Ладейной и мест съёмок одноимённого фильма. Сейчас название экскурсии авторы изменили на «Сердце Перми Великой».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что продюсер писателя Юлия Зайцева намерена подать иски в суд на три пермские компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторские названия книги писателя для продвижения своей продукции. Она заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

В связи с этим руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин принял решение полностью ликвидировать коллекцию «Сердце Пармы» и отозвать регистрацию товарного знака. Продюсер в ответ пообещала снять иски и претензии к компании, а также к её руководителю лично.

Позже АО «Амбер Пермалко» также отказалось от регистрации товарного знака «Сердце Пармы» в Роспатенте. Зайцева прокомментировала, что они с Ивановым рады, что дальше смогут «тратить время на большие проекты, а не большие войны».

Вслед за этим автодилер VERRA принёс извинения Алексею Иванову за использование названий его произведения в своих интересах. Соответствующие маршруты проекта VERRA Travel были удалены из анонса путешествий. В компании добавили, что есть надежда «на будущее сотрудничество с командой писателя с соблюдением всех аспектов авторского права».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.