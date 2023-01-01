Максим Артамонов В Перми со 2 октября увеличена зона платной парковки Следующее расширение границ платного паркинга чиновники мэрии обещают с начала следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня в Перми расширена зона платной парковки. Тарифная зона № 101 пополнилась пятью участками по ул. Плеханова — от ул. Луначарского до ул. Петропавловской, по ул. Петропавловской — от ул. Плеханова до ул. Крисанова, по ул. Ленина — от ул. Плеханова до ул. Крисанова, по ул. Екатерининской — от ул. Плеханова до ул. Крисанова и по ул. Луначарского — от ул. Плеханова до ул. Крисанова. Стоимость паркинга в этих местах составляет 20 руб. в час.

Кроме этого, начали работать две плоскостные муниципальные парковки в зоне № 201. Они расположены в районе дома № 1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина), а также рядом со зданиями № 21 и 23 по ул. Попова. Плата за использование места взимается только за шесть часов непрерывного паркинга, независимо от фактически проведённого времени на этой площадке.

Оплатить услугу можно несколькими способами: на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, через SMS-сообщения, банковской картой в паркомате или с помощью абонемента.

О расширении зоны платой парковки в мэрии сообщили в июле. Увеличение площади было решено провести в два этапа. Первый этап запустили 14 августа, второй — со 2 октября.

«Новый компаньон» сообщал о планах чиновников продолжать расширение платной парковочной зоны. Ещё несколько участков включат в её границы с 1 ноября и 1 января. Этот вопрос вызвал вопросы у депутатов, которые раскритиковали парковочную политику мэрии. Главы Перми Эдуард Соснин заявил, что чиновники вынуждены возвращаться к расширению зоны платной парковки.

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