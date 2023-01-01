Максим Артамонов Глава Перми объяснил, зачем расширяется зона платной парковки в городе Сейчас загруженность парковок составляет более 90% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты обсудили вопрос о платных парковках. Парламентарии раскритиковали решение мэрии о расширении зоны платного паркинга.

Депутат Олег Шлыков задал главе Перми Эдуарду Соснину вопрос о том, каковы планы администрации по расширению зоны платных парковок.

«Мы так и будем идти по экстенсивному пути, постоянно расширяя зону, или есть всё-таки конкретные предложения по эффективности использования существующих парковок?» — спросил Шлыков.

Он сослался на опыт других городов, где территория платной парковки уже не меняется.

Эдуард Соснин назвал вопрос парламентария «интересным» и пояснил, что «плата за парковку в 20-30 руб. это не про заработать, а про распределение транспортных потоков».

«Задача сделать так, чтобы максимальное количество жителей пользовались общественным транспортом. Мы продолжаем работу по установке новых остановочных комплексов, постоянно ведётся работа по расширению маршрутной сети. Огромное количество субсидий продолжает тратиться на транспортную деятельность, и расширение зоны парковки призвано стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт», — сказал мэр.

По данным чиновника, сейчас занятость парковок больше 90%, а когда они только планировались, депутаты говорили, что загрузка 80% считается уже оптимальной.

«Мы говорим о том, что платные парковки пользуются спросом, и расширение их возможно, чтобы снизить нагрузку на трафик. Пермь был одним из последних миллионников, кто ввёл платные парковки. Можно статистику поднять, она доступна. И уверен, мы сейчас находимся в процессе естественного выбора, поэтому этот процесс скоро остановится, но сейчас мы к расширению зон платной парковки вынуждены возвращаться», — добавил глава Перми.

Против расширения территории платных парковок выступил также депутат Геннадий Сторожев. Он призвал искать другие способы решения проблемы. Например, делать бесплатные места или площадки для парковки по минимальной цене. Также депутат обратил внимание, что при введении платных парковок чиновники заявляли про освобождение центра от автомобилей, а сейчас это превратилось в инструмент пополнения бюджета.

Напомним, с 2 октября в Перми начнётся очередное расширение зоны платной парковки, а в следующем году её продолжат расширять.

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