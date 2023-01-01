Максим Артамонов С 2 октября в Перми начнётся очередное расширение зоны платной парковки В следующем году её продолжат расширять Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что регулярный мониторинг, который проводится на отдельных участках дорог в центральной части города, выявил высокий уровень занятости и дефицит парковочных мест. В связи с этим 2 октября в зону № 101 чиновники хотят добавить новые участки.

В частности, на ул. Плеханова — от ул. Луначарского до ул. Петропавловской; на ул. Петропавловской — от ул. Плеханова до ул. Крисанова; на ул. Ленина — от ул. Плеханова до ул. Крисанова; на ул. Екатерининской — от ул. Плеханова до ул. Крисанова; на ул. Луначарского — от ул. Плеханова до ул. Крисанова.

Плата за использование паркинга в этих местах будет составлять 20 руб./час.

Кроме того, в администрации анонсировали расширение границ тарифной зоны №102 на парковочные места, расположенные в проезде от ул. Советской до ул. Петропавловской, 59. Здесь цена будет выше — 30 руб./час. Изменения вводятся с 1 ноября.

Но и это не всё. С 1 января пермяки будут платить по 20 руб./час за пользование парковочным местом на следующих участках:

— улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьёва;

— Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьёва;

— улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова;

— улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;

— улица Соловьёва от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.

Таким образом, зона действия платного паркинга вышла за границы центра города и увеличивается.

В то же время, будут созданы внутризональные плоскостные муниципальные парковки, где оплата взимается только за шесть часов непрерывного использования, независимо от фактически проведённого времени на этой площадке. С 2 октября в эксплуатацию введут две такие площадки: в районе дома № 1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина), а также рядом со зданиями № 21 и 23 по ул. Попова.

Напомним, о расширении зоны платой парковки чиновники мэрии сообщили в июле. Увеличение площади платного паркинга решено было провести в два этапа. Первый этап был введён 14 августа, второй планировалось с 2 октября.

В начале сентября стало известно, что МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» начало поиск подрядчика на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установке технических средств на платных парковках общего пользования в Перми. Начальная цена контракта — 996,4 млн руб.

Подрядчик должен до 30 сентября установить 257 дорожных знаков и 16 информационных щитов. В соответствии с размещёнными в документах схемами, работы будут проводиться в зоне парковки, которая станет платной с 2 октября.

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