Максим Артамонов В Перми чиновники решили снова увеличить зону платной парковки Расширение пройдёт в два этапа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте мэрии Перми опубликован проект постановления об изменениях, которые чиновники хотят внести в документ о создании и использовании платаных парковок в городе. Его подписала врио главы Перми Ольга Андрианова.

В постановлении уточняются границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками в центре города. Предлагается расширить зону платного паркинга в два этапа — 14 августа и 2 октября этого года. За использование парковочного места в этих зонах с водителей будут взимать плату по 20 руб. в час.

Так, в ходе первого этапа, с 14 августа, платными для пермяков станут участки улицы Белинского — от ул. Куйбышева до ул. Пионерской и от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса. На Комсомольском проспекте — от ул. Осипенко до ул. Белинского. Также платный паркинг введут на ул. Окулова — он будет продлён до ул. Плеханова. Платить будут и те, кто захочет припарковаться на техническом проезде по ул. Сибирской — от ул. Революции до ул. Тимирязева.

Второй этап расширения вводится со 2 октября. Он предполагает расширение платной зоны на квартал до ул. Плеханова на улицах Луначарского, Ленина, Петропавловской и Екатерининской, а также ул. Плеханова — на участке между улицами Луначарского и Петропавловской.

Помимо этих нововведений, чиновники городской администрации считают, что нужно установить внутризональную парковку в районе дома № 1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина) и рядом со зданиями № 21 и 23 по ул. Попова.

Сейчас проходит независимая антикоррупционная экспертиза документа. Она завершится 11 июля.

Напомним, ещё одним подарком для водителей станет новое мобильное приложение для оплаты парковок — RuParking. Оно начнёт действовать с 10 июля. При этом ранее установленное мобильное приложение «Горпарковки» перестанет функционировать. С 8 по 9 июля, в течение полных суток, система внесения платежей будет недоступна, так как будут проводиться обновления сайта и мобильного приложения, а также замена номера для оплаты через СМС (7878 вместо 9878). Оплатить платную парковку за 7 июля можно будет только до конца дня.

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