Алёна Бронникова Власти Перми готовы потратить до миллиона рублей на расширение зоны платной парковки Работы должны быть завершены в течение месяца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» начала поиск подрядчика на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установке технических средств на платных парковках общего пользования краевой столице. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 11 сентября, победителя определят 13 сентября. Начальная цена контракта составляет 996,4 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен в срок до 30 сентября выполнить работы по установке 257 дорожных знаков и 16 информационных щитов. В соответствии с размещёнными в документах схемами, работы будут проводиться в зоне парковки, которая станет платной со 2 октября.

Напомним, о расширении зоны платой парковки чиновники мэрии сообщили в июле. Увеличение площади платного паркинга решено было провести в два этапа. Первый этап был введён 14 августа, второй - со 2 октября. Он предполагает расширение платной зоны на квартал до ул. Плеханова на улицах Луначарского, Ленина, Петропавловской и Екатерининской, а также ул. Плеханова — на участке между улицами Луначарского и Петропавловской.





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