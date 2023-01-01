Максим Артамонов
В Перми с 14 августа расширяется зона платной парковки
Следующее увеличение платного паркинга пройдёт в октябре
С сегодняшнего дня в Перми увеличивается зона платной парковки — она начала действовать на тех участках центральных улиц города, где чиновники обнаружили высокий уровень занятости и низкую оборачиваемость парковочных мест.
В зоне платного паркинга теперь находится участок Комсомольского проспекта от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского; участок ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской; участок ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева; участок ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова.
В этих местах стоимость использования парковки с сегодняшнего дня составляет 20 руб. в час.
Оплатить пользование парковкой можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking или SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.
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