Максим Артамонов В Перми с 14 августа расширяется зона платной парковки Следующее увеличение платного паркинга пройдёт в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня в Перми увеличивается зона платной парковки — она начала действовать на тех участках центральных улиц города, где чиновники обнаружили высокий уровень занятости и низкую оборачиваемость парковочных мест.

В зоне платного паркинга теперь находится участок Комсомольского проспекта от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского; участок ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской; участок ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева; участок ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова.

В этих местах стоимость использования парковки с сегодняшнего дня составляет 20 руб. в час.

Оплатить пользование парковкой можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking или SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.

Напомним, о расширении зоны платой парковки чиновники мэрии сообщили на прошлой неделе. При этом увеличение площади платного паркинга проходит в два этапа. Второй вводится со 2 октября. Он предполагает расширение платной зоны на квартал до ул. Плеханова на улицах Луначарского, Ленина, Петропавловской и Екатерининской, а также ул. Плеханова — на участке между улицами Луначарского и Петропавловской.





Помимо этих нововведений, чиновники городской администрации считают, что нужно установить внутризональную парковку в районе дома № 1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина) и рядом со зданиями № 21 и 23 по ул. Попова.

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