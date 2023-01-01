С 14 августа в зону платной парковки войдут новые участки улиц Перми Стоимость паркинга составит 20 рублей в час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 14 августа зона № 101 (платная парковка) будет установлена на ряде участков центральных улиц Перми, на которых, по итогам мониторинга, выявлены высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест. Об этом напомнили в пресс-службе пермской мэрии.

Так, в зону платного паркинга войдут: участок Комсомольского проспекта от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского; участок ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской; участок ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технический проезд по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева; участок ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова.

Стоимость использования парковки на этих участках составит 20 руб. в час.

Оплатить пользование парковкой можно будет на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking или SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.

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