Максим Артамонов Писатель Алексей Иванов не будет сотрудничать с алкогольными компаниями и «Сереброникой» Ранее три пермские фирмы извинились за незаконное использование названия «Сердце пармы» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева на своей странице в соцсетях сообщила, что сотрудничество с алкогольными компаниями невозможно, потому что это противоречит имиджу автора «Сердца пармы».

«Сотрудничество с «Пермалко» и «Сереброникой» для нас невозможно. Потому что репутация для нас важнее денег. Мы считаем, что бренды Иванова нельзя использовать в алкогольной продукции. Ранее крупные алкогольные компании уже предлагали Иванову сотрудничество. Мы отказались, потому что это противоречит нашему имиджу», — пояснила Зайцева.

По её словам, с компанией «Сереброника» коллаборация также невозможна, потому что «она много раз нарушала и продолжает нарушать права других авторов».

«Мы считаем, что творцы должны действовать вместе, вступаясь за интересы друг друга. И пока компания г-на Саламатина (владелец «Сереброники» Андрей Саламатин — Прим. ред.) не урегулирует отношения с другими художниками, мы будем считать сотрудничество невозможным», — отметила Зайцева.

Напомним, 6 сентября Юлия Зайцева сообщила, что подаст иски в суд на три пермские компании — «Амбер Пермалко», «Сереброника» и VERRA, которые используют или планируют использовать авторские названия книги писателя для продвижения своей продукции. Зайцева заявила, что хочет добиться «максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

Вскоре компания «Сереброника» полностью ликвидировала коллекцию «Сердце Пармы» и отказалась от регистрации одноимённого товарного знака. В ответ Зайцева пообещала снять иски и претензии к ювелирной компании и лично к её руководителю Саламатину.

Позже от регистрации товарного знака «Сердце Пармы» в Роспатенте отказалось АО «Амбер Пермалко». А 22 сентября компания VERRA принесла извинения Алексею Иванову за незаконное использование названий его книг.

О борьбе за права авторства читайте в нашей статье.

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