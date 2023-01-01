Алёна Бронникова Движение трамваев по улице Куйбышева в Перми восстановят в сентябре Началась обкатка новых путей Поделиться Твитнуть

Скрин из видео telegram-канала "Пермский транспорт"

В сентябре в Перми запустят движение трамваев по отремонтированным путям на ул. Куйбышева. В данный момент проводится обкатка обновлённого участка. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».

«Начинаем обкатку трамвайных путей по ул. Куйбышева. Прямо сейчас на месте работает вагон-лаборатория», — информирует пресс-служба департамента транспорта Перми.

Тестовые поездки вагона-лаборатории организованы для того, чтобы специалисты могли обследовать все участки отремонтированных трамвайных путей на наличие возможных дефектов и провести их полноценную обкатку.

Как отметили в ведомстве, запуск движения запланирован на сентябрь. Точную дату назовут по результатам обследования.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Революции начался с 15 апреля. Работы, которые проводятся в рамках модернизации сетей городского электротранспорта, предполагают замену деревянных шпал на более прочные бетонные и снижение шума и вибрации. Чиновники пообещали, что «на реконструированных участках трамваи станут ходить быстро и плавно».

На время работ был введён компенсационный автобусный маршрут № 71 «Улица Анвара Гатауллина — Октябрьская площадь». Маршрут движения трамваев № 5 изменился. Пока ведётся обновление путей на этом участке, они проезжают по улицам Белинского, Сибирской и Революции.

Ранее было восстановлено движение трамваев № 11 и 12 по ул. Столбовой.





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