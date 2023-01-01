Елена Синица Пермская администрация подтвердила начало ремонта трамвайных путей на улице Куйбышева Работы стартуют 15 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 апреля в Перми на улице Куйбышева начнут капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом рассказали в администрации города.

В общем и целом, модернизация трамвайной системы предполагает ремонт 35-ти километров трамвайных путей, а также проведение реконструкции депо «Балатово». Кроме этого, будет обновлён трамвайный парк. Поясняется, что ремонт предполагает замену балласта, рельсошпальной решетки, реконструкцию контактной сети, обустройство высоких посадочных платформ и установку новых павильонов.

На время проведения ремонтных работ планируется изменить схему движения двух маршрутов, отметили в местном департаменте транспорта.

Так, компенсационный автобусный маршрут №71 «Улица Анвара Гатауллина — Октябрьская площадь» будет проезжать по улицам Куйбышева, Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Революции и Комсомольскому проспекту.

В то же время трамвай №5 будет проезжать улицам Белинского, Сибирской и Революции. Движение до остановок «Станция Бахаревка» и «Станция Пермь II» сохранится без изменений.

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