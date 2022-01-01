Подписано концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети Перми Договор заключён на 20 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 8 ноября, власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно условиям концессионного договора, компания до 2025 года обязуется модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо «Балатово» и модернизировать 7 тяговых подстанций.

В частности, уточняется, что реконструкция трамвайной сети будет осуществлена в несколько этапов. В рамках первого планируется проведение работ на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, на ул. Мира от ул. Стахановской до ул. Свиязева, а также на улицах Пушкина и Борчанинова. В рамках второго этапа работы пройдут на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до станции Пермь II.

Напомним, Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

Договор заключается на 20 лет. В рамках проекта на его реализацию будет вложено 4,4 млрд руб. в виде безвозвратной субсидии из средств федерального бюджета, а также средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и компании «Мовиста Регионы».

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