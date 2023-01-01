C 1 сентября в Перми будет восстановлено движение трамваев по улице Карпинского Трамваи № 11 и 12 будут курсировать до остановки «Улица 9 Мая» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября в Перми восстанавливается движение трамвайных маршрутов № 11 и 12 по ул. Карпинского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. В связи с ремонтом путей на ул. Мира трамваи этих маршрутов начнут курсировать только до остановки «Улица 9 Мая», а потом будут разворачиваться в депо «Балатово». Первой остановкой в сторону центра будет остановочный пункт «Улица Советской Армии».

Также в Гортрансе сообщили, что трамваи не будут останавливаться в районе шоссе Космонавтов, потому что на участке продолжаются строительные работы.

В связи с пуском трамваев прекращает работу компенсационный автобусный маршрут № 3к. При этом увеличится количество машин на других маршрутах, курсирующих в Индустриальном районе, - № 3, 10 и 62.

В ведомстве предупредили, что в ближайшем будущем трамвайное движение в Балатово снова полностью приостановят на время перестройки путепровода в рамках реконструкции ул. Карпинского и реконструкции путей на ул. Мира. На этот период снова будет запущен компенсационный автобусный маршрут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.