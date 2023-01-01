Максим Артамонов В Перми на улице Куйбышева началась укладка трамвайных путей До 2025 года будет отремонтировано 35 км транспортной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Пермский транспорт

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, на ул. Куйбышева рабочие приступили к укладке новых трамвайных путей — вместо деревянных шпал используются более прочные бетонные. Для снижения шума и вибрации будут сварены стыки и применены специальные резиновые прокладки.

«На реконструированных участках трамваи станут ходить быстро и плавно», — обещают чиновники.

На время проведения работ по замене путей планируется изменить схему движения двух маршрутов. Так, компенсационный автобусный маршрут № 71 «Улица Анвара Гатауллина — Октябрьская площадь» будет курсировать по улицам Куйбышева, Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Революции и Комсомольскому проспекту. Трамвай № 5 — по улицам Белинского, Сибирской и Революции. Движение до остановок «Станция Бахаревка» и «Станция Пермь II» сохранится без изменений.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать 7 тяговых подстанций.

Кроме этого, будет обновлён трамвайный парк. Ремонт предполагает замену балласта, рельсошпальной решётки, реконструкцию контактной сети, обустройство высоких посадочных платформ и установку новых павильонов.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

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