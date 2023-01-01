Максим Артамонов В Прикамье продлили арест подростку из Октябрьского, который сжёг свою подругу Его содержат в пермском СИЗО № 5 Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел вопрос продления меры пресечения подростку из Октябрьского, который обвиняется в жестоком убийстве своей 16-летней подруги. Ему продлён арест. Об этом сообщает «КП-Пермь».

На какой именно срок был продлён арест, издание не уточняет. На заседание суда пришли мать и сестра обвиняемого в жестоком убийстве. Школьника привели в зал заседания в наручниках и в сопровождении троих полицейских.

Сейчас обвиняемого содержат в пермском СИЗО № 5, где в ожидании приговора суда находятся женщины и подростки.

Преступление в отношении школьницы произошло в ночь на 8 июля в п. Октябрьский. Её, по версии следствия, облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Спустя 10 дней она скончалась. Похороны прошли на сельском кладбище 20 июля.

Обвинённый в убийстве с особой жестокостью подросток был арестован. Тем не менее, жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей обращения, преступление могли совершить несколько человек. СМИ писали о трёх подростках. По данным РИА Новости, один из них является сыном криминального авторитета.

После широкого общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела федеральным следователям. Он также назначил проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это дело.

В Октябрьском уже побывали следователи центрального аппарата следкома.

На начало августа петиция набрала более 140 тыс. подписей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.