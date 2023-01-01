Алёна Бронникова Для безопасности жителей закрывается доступ в Балатовский парк Подрядчик приступил к обустройству дорожек Поделиться Твитнуть

В Перми с 7 августа закрыли проход на территорию парка культуры и отдыха «Балатово». Как объясняет пресс-служба администрации Перми, меры необходимы для обеспечения безопасности жителей на время ремонтных работ по обустройству дорожек.

Чтобы люди не оказались на территории, где ведутся строительно-монтажные работы, в парке установили ограждения. При этом доступ в Черняевский лес для всех остаётся свободным, прогулки по ООПТ не ограничены.

Подготовка к реконструкции началась в июне. На данный момент выполнены демонтажные работы и планировка территории, обустроены баскетбольная и футбольная площадки в южной части Балатовского парка. На входной группе установлены аншлаги с информацией о подрядчике и сроках работ.

Ремонт объекта предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. В связи с рубкой деревьев в соцсетях поднялась волна возмущений, а Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку и вместе с полицией, общественниками и экологами выезжала на место. По факту выездного мероприятия были выявлены нарушения, директору городского лесничества надзорный орган внёс представление.

Взамен вырубленных деревьев чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Полностью работы будут завершены к концу 2024 года.

Кроме того, пермские экологи выступили против установки объектов, которые не связаны с экологическим просвещением, например, кафе и киосков. Такие объекты, по мнению экспертов, наносят вред окружающей среде. Так, громкая музыка мешает дикой природе в период гнездования, а катание на квадроциклах повреждает растительность.





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