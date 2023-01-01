Максим Артамонов Представители Пермской природоохранной прокуратуры осмотрели место вырубки деревьев в Черняевском лесу Ведомство даст оценку действиям чиновников, которые организовали снос сосен в охраняемой зоне Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Перми продолжается проверка по факту вырубки деревьев в Черняевском лесу. Пермский межрайонный природоохранный прокурор Иван Ахматов и помощник прокурора Денис Гарифуллин, а также общественники и экологи осмотрели место вырубки в парке культуры и отдыха «Балатово», который входит в ООПТ Черняевский лес. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям чиновников, которые организовали снос деревьев в охраняемой зоне.

Президент фонда «Обвинская роза», биолог Елена Плешкова также была на месте вырубки вместе с полицией и прокуратурой. На своей странице в соцсетях она написала, что общественники и экологи начали с того, что останавливали попытки подрядчика вывезти пни и стволы до приезда полиции. Она отметила, что все вырубленные деревья были здоровыми, хотя чиновники ссылались на сухостой.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

«Практически все сосны — I категории — абсолютно здоровые качественные деревья, которым жить да жить. Обнаружили ещё сосны, помеченные белыми крестами, тоже I и II категории», - рассказала Елена Плешкова.

Напомним, в Перми начался ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес»). Ремонт предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. Снос деревьев уже идёт вдоль ул. Подлесной. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущений, а Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

Взамен вырубленных деревьев на территории парка чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Это ели, сосны, берёзы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и др. Полностью работы будут завершены к концу 2024 года. Также в мэрии сослались на то, что при подготовке проекта капремонта парка дендрологи обследовали более 12 тыс. деревьев, и из них 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Работы выполняет компания «ГСК «НОРСТРОЙ».

Подробности этой истории можно почитать в нашей статье.

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