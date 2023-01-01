Максим Артамонов Пермяки обеспокоены массовой вырубкой деревьев в Черняевском лесу Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Елены Плешковой

В Перми начался ремонт парка культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав Особо охраняемой природной территории «Черняевский лес»). Ремонт предполагает вырубку деревьев и обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для собак. Снос деревьев уже идёт вдоль ул. Подлесной. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущений. В понедельник, 17 июля, стало известно, что в связи с вырубкой Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. После проверки прокуратура даст оценку законности действий чиновников, согласовавших работы, и подрядчика.

Взамен вырубленных деревьев на территории парка чиновники обещают посадить 285 новых и 4 тыс. кустарников. Это ели, сосны, березы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и другие. Полностью работы будут завершены до конца 2024 года. Также в мэрии сослались на то, что при подготовке проекта капремонта парка дендрологи обследовали более 12 тыс. деревьев, и из них только 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Работы выполняет компания «ГСК «НОРСТРОЙ».

Позиция властей

Отдельно ситуацию прокомментировал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. На своей странице в соцсети ВКонтакте он написал, что «за последние два десятка лет территория парка превратилась из места для семейного отдыха в место для шумных развлечений с хаотичной «кафешной» застройкой и прочим. По его словам, вся активность вне кафе — это несогласованная предпринимательская деятельность, и постоянные рейды, протоколы, штрафы не помогают изменить ситуацию.

Самому парку, по мнению Андреева, «давно необходим капитальный ремонт или реконструкция». Поэтому «важно найти то функциональное использование, которое позволит остановить разрастание этого «шалмана» и изменить отношение к этой территории как местных жителей, так и предпринимателей.

Чиновник напомнил, что согласно первому проекту 2019 года, были предусмотрены мощение большой площади парка, создание искусственного водоёма с фонтаном, установка павильонов и спортивных трибун. Однако вскоре после обсуждения проекта было принято решение его существенно переработать и сделать акцент на экологичности, сокращении площади мощения, отказа от большинства павильонов.

Фото: пресс-служба администрации Перми

«Самое важное, начинаться парк будет с экопросвещения — там уже начали возводить визит-центр особо охраняемых природных территорий Пермского края. Что касается сноса деревьев — в большинстве случаев это их замена по санитарному состоянию, что делать просто необходимо. По проектным решениям под снос попадает небольшое количество. Вчера я с подрядчиком прошел по лесной части, отметил для себя не самое лучшее состояние насаждений. С первого взгляда картинка может показаться неплохой, но когда начинаешь разглядывать каждое дерево, то замечаешь сухостой. Всё-таки эта часть леса в городские леса давно не входит, лесниками не обслуживается», — сказал чиновник.

При этом Андреев пояснил, что управление по экологии и природопользованию администрации Перми не курирует этот проект, «только согласовывает в определённой части, но мы с коллегами ведем активный диалог».

Фото: пресс-служба администрации Перми

В связи с этим он предложил организовать демонстрацию проекта и концепции жителям, чтобы «доносить важность этих проектных решений». Чиновник отметил, что «где-то возможна и корректировка — например, по газонам, где это действительно обосновано».

Что говорят экологи и экоактивисты

Первыми о вырубке деревьев в Балатовском парке заговорили пермяки, которые так или иначе связаны с защитой окружающей среды и экоактивизмом.

По словам координатора проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей, Черняевский лес — уже третье место, где этим летом для постройки соцобъектов сносят здоровые деревья. Причём не на частных, а на общественных землях. Такая ситуация — в сквере Гайдара 12, на Пролетарке и в Черняевском лесу.

«То есть это не единичный просчёт, а принятое кем-то правило, что деревья в городе не имеют ценности. Легко можно согласовать их снос. И минприроды, и управление экологии согласовывают это. По уму нужно признать это ошибкой, сделать в этих местах компенсирующие посадки, а для соцобъектов найти землю без зелёных насаждений», — пояснила Баглей.

Президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова обратила внимание, что в проекте запланировано сделать 53 тыс. кв. м газона на песчаных почвах, — фактически в черте Черняевского леса. Она разместила на своей странице в соцсетях видео работ по сносу деревьев.

«Вместо того, чтобы создать опушечную часть с луговым разнотравьем, которая поможет лесу сохраняться, запланированы бессмысленные и затратные мероприятия по закладке газонов. О каком устойчивом природопользовании может идти речь, если такие проекты реализуются в рамках городских приоритетов? И это — вместо того, чтобы формировать городскую среду в условиях изменения климата. Волны жары будут чаще и продолжительнее, а тут 53 тыс. кв м газона закладывать собираются возле леса, где будет занос семян лесных и полянно-опушечных растений. Это просто какое-то безумие за 400 млн руб.», — рассказала Плешкова.

Парк культуры и отдыха «Балатово» был создан в 1967 году как место для жителей города. Его площадь составляет около 18 га, из которых 3,5 га — обустроенная часть, где размещены дорожки, аттракционы, кафе и спортплощадки. Парк входит в рекреационную зону особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» (2,6% от площади ООПТ).

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