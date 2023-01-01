Алёна Бронникова В мэрии Перми рассказали, что будет на месте снесённых деревьев в Черняевском лесу Специалисты признали 120 деревьев подлежащими ликвидации Поделиться Твитнуть

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Администрация Перми рассказала, что работы по сносу деревьев в Черняевском лесу проводятся для того, чтобы затем высадить новые. Информация появилась в официальной группе ведомства «Пермь Первая» на сайте ВКонтакте после многочисленных возмущений жителей по поводу ведущихся работ.

«При подготовке проекта капитального ремонта парка дендрологами было обследовано более 12 тыс. деревьев, из них только 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Взамен на территории парка будут произведены посадки новых молодых деревьев и кустарников», — сообщает мэрия.

Специалисты управления по экологии и природопользованию подтвердили необходимость замены растений. До конца 2024 года планируется высадить 285 деревьев и более 4 тыс. кустарников: ели, сосны, берёзы, ивы, яблони, рябины и др. По словам ведомства, проект предусматривает максимальное сохранение существующих деревьев.

В июне аварийными были признаны восемь деревьев в парке им. Горького. Администрация сообщила, что после их сноса будут высажены новые деревья.

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