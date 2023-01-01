Максим Артамонов В пермском парке им. Горького вырубят восемь деревьев Их уберут в течение года, а взамен высадят новые Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в администрации парка им. Горького, на территории учреждения после комиссионного обследования были обнаружены восемь аварийных деревьев, которые планируется убрать.

Большинство деревьев — возрастные, и поэтому в парке проводится ежегодное комиссионное обследование, пояснили в администрации учреждения. В состав комиссии входят чиновники администрации Свердловского района и управления по экологии города, а также представители парка. По результатам обследования составляется акт, в котором перечисляются все нестабильные и аварийные деревья. Взамен них проводятся компенсационные посадки.

«В этом году по акту выбракован ряд деревьев, которые будут удалены с территории в течение года со дня подписания акта», - рассказали в парке.

Ранее в управлении по экологии и природопользованию администрации города сообщили, что выявленные аварийные деревья относятся к пятой категории состояния (сухостой):

«В связи с неудовлетворительным состоянием деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан, будут проведены работы по их сносу. Взамен них будут проведены компенсационные посадки в количестве не менее снесённых на территории ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького».

Какие именно деревья будут высажены взамен, чиновники не уточнили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.